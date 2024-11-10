«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
Тренер Реала вспомнил легендарного украинца
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал, почему не считает себя лучшим тренером мира за последние 30 лет.
«Нет, я не думаю, что я являюсь лучшим тренером мира за последние 30 лет. Я много выигрывал, но другие тренеры выиграли даже больше меня - Фергюсон, Гвардиола и Лобановский.
И даже если бы я думал, что являюсь лучшим тренером за последние тридцать лет, что изменилось бы? Мне бы поставили статую? О нет, нет», - сказал Анчелотти.
Сейчас самым титулованным тренером в истории является Алекс Фергюсон с 48 трофеями. На счету Жузепа Гвардиолы 39 побед в различных турнирах. Команды Валерия Лобановского выиграли 33 трофея, что на четыре больше чем у коллективов под руководством Анчелотти.
Анчелотти высказался о Винисусе и «Золотом мяче».
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