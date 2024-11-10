«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал, почему не считает себя лучшим тренером мира за последние 30 лет.

«Нет, я не думаю, что я являюсь лучшим тренером мира за последние 30 лет. Я много выигрывал, но другие тренеры выиграли даже больше меня - Фергюсон, Гвардиола и Лобановский.

И даже если бы я думал, что являюсь лучшим тренером за последние тридцать лет, что изменилось бы? Мне бы поставили статую? О нет, нет», - сказал Анчелотти.

Сейчас самым титулованным тренером в истории является Алекс Фергюсон с 48 трофеями. На счету Жузепа Гвардиолы 39 побед в различных турнирах. Команды Валерия Лобановского выиграли 33 трофея, что на четыре больше чем у коллективов под руководством Анчелотти.

Анчелотти высказался о Винисусе и «Золотом мяче».