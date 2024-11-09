Испания09 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:14
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«Мы все видим это». Анчелотти впервые высказался о Вини и Золотом мяче
Карло считает, что бразилец - именно тот игрок, который умеет делать разницу
09 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:14
1614
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Наставник «Реала» Карло Анчелотти впервые высказался о ситуации с лидером команды Винисиусом Жуниором и Золотым мячом, который бразилец не получил. Награда досталась Родри.
«Винисиус – это игрок, который делает разницу, и Золотой мяч не повлиял на него, мы все это видим», – сказал Анчелотти.
В сегодняшнем матче Ла Лиги против «Осасуны» Винисиус оформил хет-трик.
Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.
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