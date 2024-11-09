«Мы все видим это». Анчелотти впервые высказался о Вини и Золотом мяче

Наставник «Реала» Карло Анчелотти впервые высказался о ситуации с лидером команды Винисиусом Жуниором и Золотым мячом, который бразилец не получил. Награда досталась Родри.

«Винисиус – это игрок, который делает разницу, и Золотой мяч не повлиял на него, мы все это видим», – сказал Анчелотти.

В сегодняшнем матче Ла Лиги против «Осасуны» Винисиус оформил хет-трик.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.