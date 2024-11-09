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  4. «Мы все видим это». Анчелотти впервые высказался о Вини и Золотом мяче
Испания
09 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:14
1614
1

«Мы все видим это». Анчелотти впервые высказался о Вини и Золотом мяче

Карло считает, что бразилец - именно тот игрок, который умеет делать разницу

09 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:14
1614
1
«Мы все видим это». Анчелотти впервые высказался о Вини и Золотом мяче
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти впервые высказался о ситуации с лидером команды Винисиусом Жуниором и Золотым мячом, который бразилец не получил. Награда досталась Родри.

«Винисиус – это игрок, который делает разницу, и Золотой мяч не повлиял на него, мы все это видим», – сказал Анчелотти.

В сегодняшнем матче Ла Лиги против «Осасуны» Винисиус оформил хет-трик.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига Карло Анчелотти Золотой мяч чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Marca
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VovanSidorovi4
А че там с черепашкой?
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