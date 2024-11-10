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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 23:29 |
208
0

Карпаты проведут спарринг с командой Первой лиги

Два игрока львовян покинули команду

10 ноября 2024, 23:29 |
208
0
Карпаты проведут спарринг с командой Первой лиги
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» возобновят тренировочный процесс 12 ноября.

По имеющейся информации львовяне паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольными поединками с «Буковиной». Сначала сыграют молодежные составы, а затем – основные.

В этом спарринге не смогут принять участие Олег Очеретько, которого вызвали в молодежную сборную Украины и Владислав Бабогло, находящийся в расположении сборной Mолдовы.

«Карпаты» занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков и следующий календарный матч проведут 22 ноября – с «Колосом».

Ранее мы сообщали, что главный тренер львовской команды Владислав Лупашко высказался о поражении от «Александрии».

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Карпаты Львов Олег Очеретько Владислав Бабогло Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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