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Лион
10.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Сент-Этьен
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Франция
10 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:27
38
0

Без сенсации. Лион без проблем одолел Сент-Этьен

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Лиона

10 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:27
38
0
Без сенсации. Лион без проблем одолел Сент-Этьен
Getty Images/Global Images Ukraine. Лион - Сент-Этьен

Вечером 10 ноября состоялся матч 11-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Сент-Этьеном».

Игра прошла на «Парке Олимпика Лионнез» в Лионе.

Хозяева открыли счет усилиями Александра Ляказетта, Эрнест Нуама удвоил преимущество «Лиона» на 81-й минуте, однако гол сосасовали из-за игры рукой. Гости затруднились ответить забитым голом.

В турнирной таблице «Лион», имея в своем активе 18 очков, занимает 5-е место.«Сент-Этьен» набрал 10 очков и занимает 16 позицию.

Лига 1. 11-й тур. 10 ноября

Лион – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Ляказетт, 29

Ренне – Тулуза – 0:2

Голы: Кинг, 14, Деннум, 23

Монпелье – Брест – 3:1

Голы: Норден, 6, Хазри, 12, Кулибали, 84 – Мартен, 50

Гавр – Реймс – 0:3

Голы: Диаките, 15, Накамура, 21, Ито, 57

Ницца – Лилль – 2:2

Голы: Диоп, 56, Луше, 90+6 – Фернандез, 17, Баккер, 66

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Лион Сент-Этьен Ницца Лилль Гавр Реймс Монпелье Брест (Франция) Ренн Тулуза Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Александр Ляказетт
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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