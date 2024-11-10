Без сенсации. Лион без проблем одолел Сент-Этьен
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Лиона
Вечером 10 ноября состоялся матч 11-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Сент-Этьеном».
Игра прошла на «Парке Олимпика Лионнез» в Лионе.
Хозяева открыли счет усилиями Александра Ляказетта, Эрнест Нуама удвоил преимущество «Лиона» на 81-й минуте, однако гол сосасовали из-за игры рукой. Гости затруднились ответить забитым голом.
В турнирной таблице «Лион», имея в своем активе 18 очков, занимает 5-е место.«Сент-Этьен» набрал 10 очков и занимает 16 позицию.
Лига 1. 11-й тур. 10 ноября
Лион – Сент-Этьен – 1:0
Гол: Ляказетт, 29
Ренне – Тулуза – 0:2
Голы: Кинг, 14, Деннум, 23
Монпелье – Брест – 3:1
Голы: Норден, 6, Хазри, 12, Кулибали, 84 – Мартен, 50
Гавр – Реймс – 0:3
Голы: Диаките, 15, Накамура, 21, Ито, 57
Ницца – Лилль – 2:2
Голы: Диоп, 56, Луше, 90+6 – Фернандез, 17, Баккер, 66
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