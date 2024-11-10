ВИДЕО. Гол на последних минутах. Вальядолид и Атлетик сыграли вничью

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Атлетиком».

Игра прошла на «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

За хозяев гол забил Рауль Моро на 79-й минуте. Гости ответили голом Горки Гурусеты на 90+4 минуте.

В турнирной таблице «Вальядолид», имея в своем активе 9 очков, занимает 19 место.«Атлетик» набрал 20 очков и занимает 6-ю позицию.

Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября

Вальядолид – Атлетик – 1:1

Голы: Моро, 79 – Гурусета, 90+4