Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол на последних минутах. Вальядолид и Атлетик сыграли вничью
Чемпионат Испании
Вальядолид
10.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 ноября 2024, 23:09 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:25
56
0

ВИДЕО. Гол на последних минутах. Вальядолид и Атлетик сыграли вничью

Матч закончился со счетом 1:1

10 ноября 2024, 23:09 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:25
56
0
ВИДЕО. Гол на последних минутах. Вальядолид и Атлетик сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальядолид - Атлетик

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Атлетиком».

Игра прошла на «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

За хозяев гол забил Рауль Моро на 79-й минуте. Гости ответили голом Горки Гурусеты на 90+4 минуте.

В турнирной таблице «Вальядолид», имея в своем активе 9 очков, занимает 19 место.«Атлетик» набрал 20 очков и занимает 6-ю позицию.

Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября

Вальядолид – Атлетик – 1:1

Голы: Моро, 79 – Гурусета, 90+4

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Моро (Вальядолид).
По теме:
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Чалханоглу забил гол и промазал с точки. Интер и Наполи выдали яркий матч
ВИДЕО. Гол Дзакканьи. Лацио подобрался к лидерам, обыграв Монцу
Атлетик Бильбао Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Горка Гурусета
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем
Футбол | 10 ноября 2024, 19:55 368
На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем
На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем

Житомирская команда один тайм провела в меньшинстве

ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
Футбол | 10 ноября 2024, 06:39 6
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги

Жена Андрея сейчас требует нашей поддержки

Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Бокс | 10.11.2024, 09:21
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Тайсон Фьюри назвал боксера, который и в 90 лет нокаутирует любого
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Футбол | 10.11.2024, 08:25
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Футбол | 10.11.2024, 23:43
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
Реал выбрал между Мбаппе и Винисиусом. Один покинет клуб летом
09.11.2024, 00:29 11
Футбол
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
09.11.2024, 22:25 3
Футбол
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
09.11.2024, 19:38
Бокс
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
09.11.2024, 22:08
Бокс
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем