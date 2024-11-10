10.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Испания10 ноября 2024, 23:09 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:25
56
0
ВИДЕО. Гол на последних минутах. Вальядолид и Атлетик сыграли вничью
Матч закончился со счетом 1:1
10 ноября 2024, 23:09 | Обновлено 11 ноября 2024, 00:25
56
0
10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Атлетиком».
Игра прошла на «Эстадио Хосе Сорилья» в Вальядолиде.
За хозяев гол забил Рауль Моро на 79-й минуте. Гости ответили голом Горки Гурусеты на 90+4 минуте.
В турнирной таблице «Вальядолид», имея в своем активе 9 очков, занимает 19 место.«Атлетик» набрал 20 очков и занимает 6-ю позицию.
Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября
Вальядолид – Атлетик – 1:1
Голы: Моро, 79 – Гурусета, 90+4
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Моро (Вальядолид).
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