ВИДЕО. Гол Дзакканьи. Лацио подобрался к лидерам обыграв Монцу

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Монцой» и «Лацио».

Игра прошла на стадионе «Бриантео» в Монце.

Единственный гол в матче на счету Маттии Дзакканьи с «Лацио».

В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 25 очков, занимает пятое место.«Монца» набрала 8 очков и находится на 19 месте.

Серия А. 12-й тур. 10 ноября

Монца – Лацио – 0:1

Гол: Дзаканньи, 36