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Чемпионат Италии
Монца
10.11.2024 19:00 – FT 0 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 ноября 2024, 22:55 |
17
0

ВИДЕО. Гол Дзакканьи. Лацио подобрался к лидерам обыграв Монцу

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу орлов

10 ноября 2024, 22:55 |
17
0
ВИДЕО. Гол Дзакканьи. Лацио подобрался к лидерам обыграв Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Монца - Лацио

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Монцой» и «Лацио».

Игра прошла на стадионе «Бриантео» в Монце.

Единственный гол в матче на счету Маттии Дзакканьи с «Лацио».

В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 25 очков, занимает пятое место.«Монца» набрала 8 очков и находится на 19 месте.

Серия А. 12-й тур. 10 ноября

Монца – Лацио – 0:1

Гол: Дзаканньи, 36

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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