Италия10 ноября 2024, 22:55 |
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ВИДЕО. Гол Дзакканьи. Лацио подобрался к лидерам обыграв Монцу
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу орлов
10 ноября 2024, 22:55 |
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10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Монцой» и «Лацио».
Игра прошла на стадионе «Бриантео» в Монце.
Единственный гол в матче на счету Маттии Дзакканьи с «Лацио».
В турнирной таблице «Лацио», имея в своем активе 25 очков, занимает пятое место.«Монца» набрала 8 очков и находится на 19 месте.
Серия А. 12-й тур. 10 ноября
Монца – Лацио – 0:1
Гол: Дзаканньи, 36
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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