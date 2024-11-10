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Чемпионат Испании
Хетафе
10.11.2024 19:30 – FT 0 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:07
303
0

Справились без Цыганкова. Жирона выиграла второй матч подряд в Ла Лиге

Подопечные Мичела минимально переиграли Хетафе со счетом 1:0 в 13-м туре чемпионата

10 ноября 2024, 22:05 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:07
303
0
Справились без Цыганкова. Жирона выиграла второй матч подряд в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Колизей в Хетафе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков не попал в заявку на матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

Единственный гол на 42-й минуте забил Янхель Эррера. Подопечные Мичела выиграли второй матч подряд в Ла Лиге. На прошлой неделе они одолели Леганес со счетом 4:3.

После 13 туров Жирона с 18 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 17-я позиция и 10 пунктов.

Ла Лига 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Хетафе – Жирона – 0:1

Гол: Эррера, 42

Видеообзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
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Янхель Эррера Виктор Цыганков Хетафе Жирона видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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