Справились без Цыганкова. Жирона выиграла второй матч подряд в Ла Лиге

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Колизей в Хетафе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков не попал в заявку на матч, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

Единственный гол на 42-й минуте забил Янхель Эррера. Подопечные Мичела выиграли второй матч подряд в Ла Лиге. На прошлой неделе они одолели Леганес со счетом 4:3.

После 13 туров Жирона с 18 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 17-я позиция и 10 пунктов.

Ла Лига 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Хетафе – Жирона – 0:1

Гол: Эррера, 42

Видеообзор матча: