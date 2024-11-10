«Восхищаюсь им». Игрок сборной Италии назвал Зинченко своим кумиром

Защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Андреа Камбьязо рассказал, игрой каких футболистов он увлекается.

«Я вырос с мифом об игре Канселу. Но также я никогда не переставал черпать вдохновение из других замечательных игроков. Сегодня восхищаюсь Зинченко, Рико Льюисом и Калафьори», – сказал Камбязо.

Также Андреа рассказал, какие футболисты были его сильнейшими соперниками: «О, их было так много. Но все же я вспомню Барколя и Доку, они отправили меня в больницу».

В составе сборной Италии Камбьязо сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Ранее была информация, что Зинченко покинет Арсенал следующим летом.