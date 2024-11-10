«Восхищаюсь им». Игрок сборной Италии назвал Зинченко своим кумиром
Андреа Камбьязо нравится игра Александра
Защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Андреа Камбьязо рассказал, игрой каких футболистов он увлекается.
«Я вырос с мифом об игре Канселу. Но также я никогда не переставал черпать вдохновение из других замечательных игроков. Сегодня восхищаюсь Зинченко, Рико Льюисом и Калафьори», – сказал Камбязо.
Также Андреа рассказал, какие футболисты были его сильнейшими соперниками: «О, их было так много. Но все же я вспомню Барколя и Доку, они отправили меня в больницу».
В составе сборной Италии Камбьязо сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Ранее была информация, что Зинченко покинет Арсенал следующим летом.
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