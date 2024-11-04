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  4. Украинская звезда покинет клуб АПЛ зимой. И это не Мудрик
Англия
04 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:35
490
1

Украинская звезда покинет клуб АПЛ зимой. И это не Мудрик

Александр Зинченко может скоро сменить клуб

04 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:35
490
1
Украинская звезда покинет клуб АПЛ зимой. И это не Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации Givemesport, «канониры» не рассчитывают на Зинченко и попытаются его продать уже следующей зимой. Александр не входит в планы Микеля Артеты, на позиции украинца испанский коуч предпочитает других игроков. Получать же свой шанс украинец может только в кубковых матчах.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в четырех матчах за «Арсенал».

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Saar
Коли кажуть: "зірка", у мене немає асоціації з Мудриком
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