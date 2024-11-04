Украинская звезда покинет клуб АПЛ зимой. И это не Мудрик

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации Givemesport, «канониры» не рассчитывают на Зинченко и попытаются его продать уже следующей зимой. Александр не входит в планы Микеля Артеты, на позиции украинца испанский коуч предпочитает других игроков. Получать же свой шанс украинец может только в кубковых матчах.

В этом сезоне Зинченко преследуют травмы. Он сыграл лишь в четырех матчах за «Арсенал».

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.