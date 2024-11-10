Драматическая концовка. Айнтрахт обыграл Штутгарт в матче-триллере

10 ноября прошли матчи 10-го тура Бундеслиги.

«Штутгарт» дома потерпел поражение от «Айнтрахта».

Игра прошла на «МХП Арене» в Штутгарте.

Хозяева имели возможность открыть счет на 22-й минуте, однако Эрмедин Демирович не реализовал пенальти. За «Айнтрахт» голы забили Йоша Вагноман и Ник Вольтемаде, также Крис Фюрих забил гол на последней минуте матча, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Гости ответили голами Юго Экитике, Натаниэля Брауна и Омара Мармуша.

Бундеслига. 10-й тур. 10 ноября

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:0

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голы: Вагноман, 86, Вольтемаде, 90 – Экитике, 45, Браун, 55, Мармуш, 62

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3

Голы: Пирингер, 64 – Герхардт, 3, Дардай, 42, Томас, 90