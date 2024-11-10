Драматическая концовка. Айнтрахт обыграл Штутгарт в матче-триллере
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Франкфурта
10 ноября прошли матчи 10-го тура Бундеслиги.
«Штутгарт» дома потерпел поражение от «Айнтрахта».
Игра прошла на «МХП Арене» в Штутгарте.
Хозяева имели возможность открыть счет на 22-й минуте, однако Эрмедин Демирович не реализовал пенальти. За «Айнтрахт» голы забили Йоша Вагноман и Ник Вольтемаде, также Крис Фюрих забил гол на последней минуте матча, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
Гости ответили голами Юго Экитике, Натаниэля Брауна и Омара Мармуша.
Бундеслига. 10-й тур. 10 ноября
Аугсбург – Хоффенхайм – 0:0
Штутгарт – Айнтрахт – 2:3
Голы: Вагноман, 86, Вольтемаде, 90 – Экитике, 45, Браун, 55, Мармуш, 62
Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3
Голы: Пирингер, 64 – Герхардт, 3, Дардай, 42, Томас, 90
События матча
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