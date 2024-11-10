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Чемпионат Германии
Штутгарт
10.11.2024 18:30 – FT 2 : 3
Айнтрахт Ф
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Германия
10 ноября 2024, 22:37 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:45
167
0

Драматическая концовка. Айнтрахт обыграл Штутгарт в матче-триллере

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Франкфурта

10 ноября 2024, 22:37 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:45
167
0
Драматическая концовка. Айнтрахт обыграл Штутгарт в матче-триллере
Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт - Айнтрахт

10 ноября прошли матчи 10-го тура Бундеслиги.

«Штутгарт» дома потерпел поражение от «Айнтрахта».

Игра прошла на «МХП Арене» в Штутгарте.

Хозяева имели возможность открыть счет на 22-й минуте, однако Эрмедин Демирович не реализовал пенальти. За «Айнтрахт» голы забили Йоша Вагноман и Ник Вольтемаде, также Крис Фюрих забил гол на последней минуте матча, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Гости ответили голами Юго Экитике, Натаниэля Брауна и Омара Мармуша.

Бундеслига. 10-й тур. 10 ноября

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:0

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голы: Вагноман, 86, Вольтемаде, 90 – Экитике, 45, Браун, 55, Мармуш, 62

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3

Голы: Пирингер, 64 – Герхардт, 3, Дардай, 42, Томас, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Йоша Вагноман (Штутгарт).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Натаниель Браун (Айнтрахт Ф).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
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Штутгарт Айнтрахт Франкфурт Бундеслига чемпионат Германии по футболу Аугсбург Хоффенхайм Хайденхайм Вольфсбург видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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