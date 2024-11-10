КЕВИН: «Я забил за Шахтер, и тепер друзья увидят мое сальто назад»

Полузащитник Шахтера Кевин поделился впечатлениями после победы над Зарей (3:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Кевин, поздравляем с победой и лично тебя – с забитым мячом. Начнем с общего анализа: как оцениваешь матч «Шахтера» с «Зарей»?

– Безусловно, игра показалась сложной. Нам пришлось действительно хорошо поработать с точки зрения как командных, так и персональных действий на поле. Рад, что мы смогли конвертировать все наши усилия в хороший результат для команды.

– Несмотря на то, что «Шахтер» победил со счетом 3:1, сегодня «горняки» тоже пропустили. Как думаешь, в чем причина пропущенного гола?

– Пожалуй, нам немного не хватало концентрации в первой половине встречи, и мы за это поплатились. Однако самое важное то, что этот момент стал для нас эмоциональным фактором, который как холодный душ вернул нас к той роли, которую мы всегда стремимся выполнять на поле – доминировать и активно действовать в атаке.

– В текущем сезоне ты еще не забивал, хотя были попытки и случаи, так что поздравляем тебя с первым голом сезона! Насколько он важен для тебя с точки зрения уверенности?

– Сегодня во время обеда мы пошутили, что если я забью, то выполню сальто через спину. К счастью, это произошло, и думаю, что в скором времени друзья увидят, как я выполняю сальто назад.

– Почему-то показалось, что сальто ты будешь делать на поле, однако вы с Тобиасом немного иначе праздновали этот гол. Что означало ваше празднование?

– Пожалуй, все опирается на то, что мы близкие друзья, проводим много времени вместе и живем в одном номере в отеле. Вероятно, на эмоциональном уровне возникло желание отпраздновать с человеком, который мне близок.

– Вспомним детали эпизода, когда ты забил. Опиши этот момент, начиная с ассиста Тобиаса.

– В первую очередь Тобиас хорошо открылся на фланге, использовал свободное пространство и отдал отличную разрезную передачу. Я же, в свою очередь, смог обработать мяч, пробить в касание и забить.

– В течение короткого промежутка времени «Шахтер» уже второй раз встречается с «Зарей». Отличается ли этот матч от октябрьского?

– Если рассматривать в целом, мы снова встретились с той же командой. У них было такое же преимущество, как и у нас, мы ведь недавно играли. Как нам, так и сопернику было легче подготовиться к этой встрече, но, как я уже отмечал, к счастью мы лучше воспользовались своими сильными сторонами и можем праздновать победу.