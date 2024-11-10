БАРТУЛОВИЧ: «У Шахтера даже на замену выходят игроки сборной»

Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович дал пресс-конференцию после матча 13-го тура УПЛ против Шахтера (1:3).

– Несколько слов о матче, ведь как минимум по желанию точно нельзя сказать ничего плохого.

– Благодарю свою команду за желание и старания. Они очень хотели, но результат получился таким, что мы уступили. Мы понимали, какой поединок ждет, что «Шахтер» начнет первый тайм агрессивно, пытаясь забить быстрый гол. Мы выдержали это давление, но в начале второго тайма не удержались. В перерыве говорили, что очень важно играть в первые 15 минут второго тайма, но не выдержали.

И этот пенальти… У меня есть такой вопрос: назначил ли бы его арбитр, будь ситуация в другую сторону поля? Итоговый счет 3:1, мы проиграли. «Шахтер» сегодня был хорошим, они играли лучше, чем в кубковом противостоянии, и нам было тяжело.

– Денис Антюх вернулся в заявку. Почему он не вышел на поле?

– Он был в заявке, но это мое решение, на поле вышли другие игроки.

– Скажите, пожалуйста, на фоне кубкового противостояния, которое произошло фактически две недели назад на «Арене Львов», ваши подопечные сегодня встретились с основным составом «Шахтера», ведь тогда была ротация. Как вы оцениваете выступление команды в Кубке по сравнению с сегодняшней дуэлью?

– А какой у них основной состав? У них 25 игроков, и неизвестно, каким будет стартовый состав. Худшие ли игроки вышли на замену? Я так не считаю! Сборник Украины выходит на замену. У «Шахтера» большой состав, хорошие исполнители, и они могут спокойно усиливать игру. Повторюсь, что в кубковой встрече Шахтер не играл так хорошо, как сегодня.

– Достаточно неплохой первый тайм от вашей команды, вы забили гол. Наверняка вы ожидали, что «Шахтер» после перерыва начнет давить, и команда не выдержала этого давления в первые 20 минут второго тайма. Обсуждали ли вы это в перерыве?

– Мы понимали и обсуждали, что давление будет как в первом, так и во втором тайме. Конечно, после перерыва мы тоже говорили об этом. Шахтер очень мощно начал второй тайм, и мы не выдержали давления. Кроме того, был назначен пенальти, изменивший ход игры.

– Связи дали сыграть несколько минут. Он настолько не готов, что выходит только на столь короткое время?

– В кубковом противостоянии он играл 60 минут, в предыдущем матче – 20, сегодня – 10. Это конкуренция, есть игроки, которые заслуживают игрового времени. Все работают, а мы как тренерский штаб решаем, кому и сколько минут давать.

– Довольны ли вы заменами?

– Мы пытались усилить игру, выпуская атакующих исполнителей. Волошин вышел, потому что у Мичина было предупреждение. Кирюханцев заменил Горбача, поскольку Игорь подсел, и мы хотели прибавить остроты в атаке. Позже вышел Супряга – мы пытались отыграться и оказывать давление на ворота «Шахтера». Смотрели последние матчи соперника и заметили, что после 70-й минуты «Шахтер» немного подсаживается из-за плотного графика.