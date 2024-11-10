Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября стартует Итоговый турнир АТР 2024, который будет проходить в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) и австралиец Алекс де Минаур (АТР 8). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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Это будет 8-я встреча соперников. Счет 7:0 в пользу итальянца.

В одном квартете Янник и Алекс играют вместе с Даниилом Медведевым и Тейлором Фритцем.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей