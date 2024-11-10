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ATP
10 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:45
580
0

Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Итогового турнира АТР 2024

10 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:45
580
0
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

10 ноября стартует Итоговый турнир АТР 2024, который будет проходить в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) и австралиец Алекс де Минаур (АТР 8). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча соперников. Счет 7:0 в пользу итальянца.

В одном квартете Янник и Алекс играют вместе с Даниилом Медведевым и Тейлором Фритцем.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Алекс де Минаур Янник Синнер смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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