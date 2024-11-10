10.11.2024 17:15 – FT 0 : 1
Испания10 ноября 2024, 21:36 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:46
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Мальорка – Атлетико – 0:1. Победный гол Альвареса. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор 13-го тура Ла Лиги
10 ноября 2024, 21:36 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:46
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10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».
Игра прошла на «Эстаде Мальорка Сон Микс».
Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес из «Атлетико».
В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 26 очков, занимает третье место.«Мальорка» набрала 18 очков и занимает 8-е место.
Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября
Мальорка – Атлетико – 0:1
Гол: Альварес, 61
Видеообзор матча:
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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