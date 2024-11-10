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Чемпионат Испании
Мальорка
10.11.2024 17:15 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
10 ноября 2024, 21:36 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:46
62
0

Мальорка – Атлетико – 0:1. Победный гол Альвареса. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор 13-го тура Ла Лиги

10 ноября 2024, 21:36 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:46
62
0
Мальорка – Атлетико – 0:1. Победный гол Альвареса. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мальорка - Атлетико

10 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетико».

Игра прошла на «Эстаде Мальорка Сон Микс».

Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес из «Атлетико».

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 26 очков, занимает третье место.«Мальорка» набрала 18 очков и занимает 8-е место.

Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября

Мальорка – Атлетико – 0:1

Гол: Альварес, 61

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Мальорка видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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