Бетис вырвал ничью у Сельты на последней минуте. Атлетико обыграл Мальорку
Состоялись матчи 13-го тура Ла Лиги
10 ноября прошли матчи 13-го тура Ла Лиги.
В 15:00 «Бетис» на последней минуте вырвал ничью у «Сельты» в домашнем матче.
За хозяев голами отличились Витор Роке на 40-й минуте и Марк Бартра на 90+5 минуте. Гости ответили голами Хавьера Родригеса и Анастасиоса Дувикаса.
В 17:15 «Мальорка» дома минимально проиграла «Атлетико».
Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес на 61-й минуте.
Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября
Бетис – Сельта – 2:2
Голы: Роке, 40, Бартра, 90+5 – Родригес, 13, Дувикас, 82
Мальорка – Атлетико – 0:1
Гол: Альварес, 61
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