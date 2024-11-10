Бетис вырвал ничью у Сельты на последней минуте. Атлетико обыграл Мальорку

10 ноября прошли матчи 13-го тура Ла Лиги.

В 15:00 «Бетис» на последней минуте вырвал ничью у «Сельты» в домашнем матче.

За хозяев голами отличились Витор Роке на 40-й минуте и Марк Бартра на 90+5 минуте. Гости ответили голами Хавьера Родригеса и Анастасиоса Дувикаса.

В 17:15 «Мальорка» дома минимально проиграла «Атлетико».

Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес на 61-й минуте.

Ла Лига. 13-й тур. 10 ноября

Бетис – Сельта – 2:2

Голы: Роке, 40, Бартра, 90+5 – Родригес, 13, Дувикас, 82

Мальорка – Атлетико – 0:1

Гол: Альварес, 61