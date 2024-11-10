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  4. КАБАЕВ: «Будем работать, чтобы не было таких игр, как с Ференцварошем»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 21:24 |
91
0

КАБАЕВ: «Будем работать, чтобы не было таких игр, как с Ференцварошем»

Полузащитник «Динамо» высказался после победы над «Полесьем»

10 ноября 2024, 21:24 |
91
0
КАБАЕВ: «Будем работать, чтобы не было таких игр, как с Ференцварошем»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

10 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Полесьем». Полузащитник киевского клуба Владислав Кабаев прокомментировал победу:

– Насколько важно было победить «Полесье», особенно после болезненного поражения от «Ференцвароша»?

– Очень важно. Нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками в Киеве, и с такими победами действительно легче живется и дышится. Сейчас пауза на матчи сборных и с хорошим настроением входим в эти выходные. Дальше будем работать, чтобы не было таких игр, как с Ференцварошем.

– Насколько два забитых мяча зарядили команду? При этом «Полесье», даже оставшись в меньшинстве, добавило, но пыла «Динамо» хватило для победы…

–​​​​​​​ Конечно, когда забиваешь быстрые мячи, то игра дальше дается легче. Появляется и уверенность в своих силах, и соперник больше раскрывается. А вот то, что «Полесье» добавило после изъятия, я считаю, наша ошибка. Психологически многие команды играют так, по счету, как бы ни настраивал тренер… Не скажу, что ты не хочешь, но есть недорабатывающие моменты. «Полесье» же, напротив, бежало и бежало вперед. Так что это наша недоработка – здесь было больше не футбольное мастерство, а психология.

– В матче с «Ференцварошем» вы играли в меньшинстве, приходилось больше работать, здесь уже в подобной ситуации оказалось «Полесье»…

– Да, 100%. Просто у «Ференцвароша» хорошего уровня команда… Я не говорю, что «Полесье» плохого уровня, но на евроарене все быстрее, возможно, атмосфера давит. Честно говоря, после игры с «Полесьем» даже не хочется вспоминать наш матч с «Ференцварошем». Мы уже поговорили в коллективе между собой, разобрали, и двигаемся дальше. Даже уже игру с «Полисьем» забываем.

– То, что «Александрия» параллельно набирает очки, создает давление?

– Супер. Не скажу, что я рад за них, но каждый год появляется какая-нибудь команда, показывающая результат. Она не просто так находится наверху, она показывает хороший футбол, у них качественные игроки. Нас ждут два матча в конце года, а пока могу сказать, что команда заслуживает того места, на котором сейчас находится.

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Владислав Кабаев Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Динамо Киев
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