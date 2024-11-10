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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 10 ноября 2024, 20:15
702
0

ВИДЕО. Как Гуцуляк оформил гол престижа в матче Динамо – Полесье на 86-й

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян

10 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 10 ноября 2024, 20:15
702
0
ВИДЕО. Как Гуцуляк оформил гол престижа в матче Динамо – Полесье на 86-й
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

10 ноября прошел матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Единственный гол для гостей на 86-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

ВИДЕО. Как Гуцуляк оформил гол престижа в матче Динамо – Полесье на 86-й

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видео голов и обзор Алексей Гуцуляк Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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