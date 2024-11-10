10 ноября прошел матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.

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Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Единственный гол для гостей на 86-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

ВИДЕО. Как Гуцуляк оформил гол престижа в матче Динамо – Полесье на 86-й