ВИДЕО. Как Джордан забил в свои ворота на 90+3-й в матче Шахтер – Заря
«Горняки» смогли изменить ход игры после проигранного первого тайма
10 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.
Коллективы сыграли на стадионе «Арена Львов». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу горняков.
На последней минуте матча горняки забили третий мяч в ворота Зари. Точнее это сделал игрок соперника Джордан, который срезал «кожаного» в собственные ворота.
Автогол Джордана можно посмотреть на Телеграм канале Спортивный Обозреватель
УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября
Шахтер – Заря – 3:1
Голы: Бондаренко, 51 (пен.), Кевин, 54, Джордан, 90+3 (автогол) - Яцык, 37
Видео голов и обзор матча
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