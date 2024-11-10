ВИДЕО. Как Джордан забил в свои ворота на 90+3-й в матче Шахтер – Заря

10 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Коллективы сыграли на стадионе «Арена Львов». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу горняков.

На последней минуте матча горняки забили третий мяч в ворота Зари. Точнее это сделал игрок соперника Джордан, который срезал «кожаного» в собственные ворота.

Автогол Джордана можно посмотреть на Телеграм канале Спортивный Обозреватель

УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Шахтер – Заря – 3:1

Голы: Бондаренко, 51 (пен.), Кевин, 54, Джордан, 90+3 (автогол) - Яцык, 37

Видео голов и обзор матча