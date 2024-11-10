Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Джордан забил в свои ворота на 90+3-й в матче Шахтер – Заря
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 18:50 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:21
1037
0

ВИДЕО. Как Джордан забил в свои ворота на 90+3-й в матче Шахтер – Заря

«Горняки» смогли изменить ход игры после проигранного первого тайма

10 ноября 2024, 18:50 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:21
1037
0
ВИДЕО. Как Джордан забил в свои ворота на 90+3-й в матче Шахтер – Заря
ФК Шахтер

10 ноября состоялся матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Коллективы сыграли на стадионе «Арена Львов». Игра завершились со счетом 3:1 в пользу горняков.

На последней минуте матча горняки забили третий мяч в ворота Зари. Точнее это сделал игрок соперника Джордан, который срезал «кожаного» в собственные ворота.

Автогол Джордана можно посмотреть на Телеграм канале Спортивный Обозреватель

УПЛ 2024/25. 13-й тур, 10 ноября

Шахтер – Заря – 3:1

Голы: Бондаренко, 51 (пен.), Кевин, 54, Джордан, 90+3 (автогол) - Яцык, 37

Видео голов и обзор матча

По теме:
Динамо – Полесье – 2:1. Лидеры проиграли тайм в большинстве. Видео голов
На внутренней арене – без проблем. Динамо в Киеве разобралось с Полесьем
Матвиенко получил травму в матче Шахтера с Зарей. Насколько серьезную?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря автогол Андерсон Джордан
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Теннис | 09 ноября 2024, 21:17 14
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA
Коко Гофф и Чжэн Циньвень определили победительницу Итогового турнира WTA

Победу в трех сетах одержала представительница США

Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Футбол | 10 ноября 2024, 18:01 8
Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов

Дубль Эль-Шаарави не помог – римляне уступили со счетом 2:3 в 12-м туре Серии А

Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Бокс | 09.11.2024, 19:38
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Футбол | 10.11.2024, 08:25
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Денис ПИДГУРСКИЙ: «В команде произошел какой-то сбой»
Футбол | 10.11.2024, 17:35
Денис ПИДГУРСКИЙ: «В команде произошел какой-то сбой»
Денис ПИДГУРСКИЙ: «В команде произошел какой-то сбой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 6
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 3
Футбол
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 4
Футбол
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
09.11.2024, 20:45 10
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем