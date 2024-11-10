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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 18:11 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:12
204
0

Кобин может изменить решение по переведенным в дубль футболистам

Ингулец проведет спарринг с лидером УПЛ

10 ноября 2024, 18:11 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:12
204
0
Кобин может изменить решение по переведенным в дубль футболистам
ФК Ингулец. Василий Кобин

Как стало известно Sport.ua футболисты «Ингульца» паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят спаррингом с лидером - «Александрией», который состоится 17 ноября на поле «горожан».

По имеющимся данным перерыв в чемпионате будет использован и для определения дальнейшей судьбы тех пяти футболистов «Ингульца», которые на прошлой неделе были переведены в молодежный состав. Не исключено, что они своей самоотдачей во время тренировочного процесса сумеют убедить руководителя Василия Кобина в необходимости их возвращения в основу.

Сейчас в активе «Ингульца» шесть очков и он занимает 16 место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Ингульца» Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Василий Кобин Ингулец товарищеские матчи инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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