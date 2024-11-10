Кобин может изменить решение по переведенным в дубль футболистам
Ингулец проведет спарринг с лидером УПЛ
Как стало известно Sport.ua футболисты «Ингульца» паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят спаррингом с лидером - «Александрией», который состоится 17 ноября на поле «горожан».
По имеющимся данным перерыв в чемпионате будет использован и для определения дальнейшей судьбы тех пяти футболистов «Ингульца», которые на прошлой неделе были переведены в молодежный состав. Не исключено, что они своей самоотдачей во время тренировочного процесса сумеют убедить руководителя Василия Кобина в необходимости их возвращения в основу.
Сейчас в активе «Ингульца» шесть очков и он занимает 16 место в УПЛ.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Ингульца» Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» разбил «Осасуну» со счетом 4:0
«Горожане» уступили в АПЛ «Брайтону» 1:2