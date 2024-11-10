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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 18:15 |
65
0

Полузащитник Вереса: «Быстрый гол помог переиграть Рух»

Виталий Дахновский записал на свой счет гол и голевой пас

10 ноября 2024, 18:15 |
65
0
Полузащитник Вереса: «Быстрый гол помог переиграть Рух»
НК Верес. Виталий Дахновський

В 13 туре УПЛ «Верес» дома нанес поражение «Руху» - 2:0.

Герой поединка Виталий Дахновский, открывший счет и сделавший результативную передачу эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что помогло ровенчанам одержать верх:

«На мой взгляд, «Верес» переиграл гостей тактически. Mы владели информацией, что «козыри» львовян – игра один в один, активные фланги, но не стали перестраиваться, а действовали в своем стиле: высоко встречали соперника, плотно опекали на своей половине поля. Добавил уверенности и быстрый гол, когда мне удалось попасть в ближний угол. Второе взятие ворот стало возможным благодаря качественному отбору.

Кстати, еще до перерыва жители, как говорится, могли закрыть игру, однако я не реализовал выход один на один с вратарем львовян. Подвела исполнительная мастерство.

Во втором тайме мы уже больше играли по счету и без особого труда сохранили свои ворота нетронутыми. Помогла качественная подстраховка. Эта победа приятна и потому, что «Рух» для «Вереса» является не удобным оппонентом. Сегодня начали исправлять статистику».

В настоящее время «Верес» занимает в УПЛ девятое место, набрав 15 очков.

Ранее мы сообщали, что полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал поражение от «Вереса».

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Виталий Дахновский Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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