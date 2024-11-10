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Бетис
10.11.2024 15:00 – FT 2 : 2
Сельта
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Испания
10 ноября 2024, 17:47 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:49
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0

Бетис – Сельта – 2:2. Спасение в конце матча. Видео голов и обзор

Команды встречались в рамках 13-го тура Ла лиги

10 ноября 2024, 17:47 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:49
62
0
Бетис – Сельта – 2:2. Спасение в конце матча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября в матче 13-го тура испанской Ла Лиги встречались «Бетис» и «Сельта».

Хозяева поля считались номинальными фаворитами в этой игре, но игроки «Сельты» с первых минут завладели инициативой. На 13-й минуте Хавьер Родригес открыл счет в матче.

Игроки «Бетиса» смогли забить свой гол в конце первого тайма. Автором стал Витор Роке.

Во втором тайме на поле шла ожесточенная борьба. На 83–й минуте игрок «Сельты» Анастасиос Дувикас вывел команду вперед.

Казалось, что гости уже будут праздновать победу, но на 90+5-й минуте Марк Бартра свел игру к ничьей.

После этой игры «Бетис» расположился на 6-й позиции и имеет в активе 20 очков, а «Сельта» на 9-й – с 17 очками.

Ла лига. 13–й тур. 10 ноября.

Бетис – Сельта – 2:2

Голы: Роке, 40, Бартра, 90+5, – Родригес, 13, Дувикас, 83.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марк Бартра (Бетис).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Роке (Бетис).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Родригес (Сельта).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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