Бетис – Сельта – 2:2. Спасение в конце матча. Видео голов и обзор

10 ноября в матче 13-го тура испанской Ла Лиги встречались «Бетис» и «Сельта».

Хозяева поля считались номинальными фаворитами в этой игре, но игроки «Сельты» с первых минут завладели инициативой. На 13-й минуте Хавьер Родригес открыл счет в матче.

Игроки «Бетиса» смогли забить свой гол в конце первого тайма. Автором стал Витор Роке.

Во втором тайме на поле шла ожесточенная борьба. На 83–й минуте игрок «Сельты» Анастасиос Дувикас вывел команду вперед.

Казалось, что гости уже будут праздновать победу, но на 90+5-й минуте Марк Бартра свел игру к ничьей.

После этой игры «Бетис» расположился на 6-й позиции и имеет в активе 20 очков, а «Сельта» на 9-й – с 17 очками.

Ла лига. 13–й тур. 10 ноября.

Бетис – Сельта – 2:2

Голы: Роке, 40, Бартра, 90+5, – Родригес, 13, Дувикас, 83.

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