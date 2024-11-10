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  4. Юрий КЛИМЧУК: «Верес хорошо играл на результат – соперник сел в защиту»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 17:11 |
183
0

Юрий КЛИМЧУК: «Верес хорошо играл на результат – соперник сел в защиту»

Нападающий «Руха» прокомментировал поражение в 13-м туре УПЛ

10 ноября 2024, 17:11 |
183
0
Юрий КЛИМЧУК: «Верес хорошо играл на результат – соперник сел в защиту»
ФК Рух. Юрий Климчук

10 ноября в рамках 13-го тура УПЛ «Верес» одолел «Рух» (2:0). Нападающий львовской команды Юрий Климчук прокомментировал поражение:

«Эти два гола на старте матча отправили команду в нокдаун, если проводить аналогию с боксом. Это были болезненные два удара для «Руха». После этого мы пытались перевернуть игру, но, к сожалению, не получилось. «Верес» хорошо играл на результат – соперник сел в защиту и действовал на контратаках.

«Рух» атаковал и боролся за лучший результат, но нам немного не хватило, чтобы сделать это. Хочу поблагодарить ребят за то, что они делали все возможное и боролись до конца. Было видно их желание и похвально, что они старались на поле. Но тяжело прийти в себя и вернуться в игру, когда команда пропускает два гола еще на старте матча».

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Юрий Климчук Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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