Юрий КЛИМЧУК: «Верес хорошо играл на результат – соперник сел в защиту»

10 ноября в рамках 13-го тура УПЛ «Верес» одолел «Рух» (2:0). Нападающий львовской команды Юрий Климчук прокомментировал поражение:

«Эти два гола на старте матча отправили команду в нокдаун, если проводить аналогию с боксом. Это были болезненные два удара для «Руха». После этого мы пытались перевернуть игру, но, к сожалению, не получилось. «Верес» хорошо играл на результат – соперник сел в защиту и действовал на контратаках.

«Рух» атаковал и боролся за лучший результат, но нам немного не хватило, чтобы сделать это. Хочу поблагодарить ребят за то, что они делали все возможное и боролись до конца. Было видно их желание и похвально, что они старались на поле. Но тяжело прийти в себя и вернуться в игру, когда команда пропускает два гола еще на старте матча».