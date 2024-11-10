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  4. ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты дважды забил Заре и вышел вперед
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:34
731
2

ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты дважды забил Заре и вышел вперед

На 51-й пенальти реализовал Артем Бондаренко, а на 54-й гол оформил Кевин

10 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:34
731
2
ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты дважды забил Заре и вышел вперед
ФК Шахтер. Кевин

10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в первой 45-минутке оформил Александр Яцык.

Но уже на старте второго тайма горняки сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На 51-й пенальти реализовал Артем Бондаренко, а на 54-й второй мяч забил Кевин.

❗️ ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты забил дважды Заре и вышел вперед

ГОЛ! 1:1 Бондаренко, 51 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Кевин, 54 мин.

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Кевин (Шахтер) Артем Бондаренко видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Евгений Богун
Кроти не можуть - судді допоможуть)
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sania
Суддя за 3 хв виграв  у Зорі, так правильніше було б.
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