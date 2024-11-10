ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты дважды забил Заре и вышел вперед
На 51-й пенальти реализовал Артем Бондаренко, а на 54-й гол оформил Кевин
10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.
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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
После первого тайма счет был 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в первой 45-минутке оформил Александр Яцык.
Но уже на старте второго тайма горняки сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На 51-й пенальти реализовал Артем Бондаренко, а на 54-й второй мяч забил Кевин.
❗️ ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты забил дважды Заре и вышел вперед
ГОЛ! 1:1 Бондаренко, 51 мин. (пен.)
🔥 Артем Бондаренко реалізовує пенальті та забиває свій 7-й гол у сезоні УПЛ! ⚽️#Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/5ixqklxpDU— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2024
ГОЛ! 2:1 Кевин, 54 мин.
🧡 Кевін забиває свій перший гол у сезоні! ⚽️ І який це удар! 🔥#Shakhtar #ШахтарЗоря (2:1) pic.twitter.com/AStx0hH5zT— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2024
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