ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты дважды забил Заре и вышел вперед

10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в первой 45-минутке оформил Александр Яцык.

Но уже на старте второго тайма горняки сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На 51-й пенальти реализовал Артем Бондаренко, а на 54-й второй мяч забил Кевин.

❗️ ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты забил дважды Заре и вышел вперед

ГОЛ! 1:1 Бондаренко, 51 мин. (пен.)

🔥 Артем Бондаренко реалізовує пенальті та забиває свій 7-й гол у сезоні УПЛ! ⚽️#Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/5ixqklxpDU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2024

ГОЛ! 2:1 Кевин, 54 мин.