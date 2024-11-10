10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 37-й минуте счет открыл Александр Яцык. 21-летний хавбек был арендован луганским клубом у киевского Динамо на один год.

❗️ ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером