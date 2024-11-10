Украина. Премьер лига10 ноября 2024, 16:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:54
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ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером
Александр Яцык оформил эффектный гол, открыв счет на 37-й минуте
10 ноября 2024, 16:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:54
1276
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10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 37-й минуте счет открыл Александр Яцык. 21-летний хавбек был арендован луганским клубом у киевского Динамо на один год.
❗️ ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером
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