Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 16:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:54
1276
0

ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером

Александр Яцык оформил эффектный гол, открыв счет на 37-й минуте

10 ноября 2024, 16:22 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:54
1276
0
ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером
ФК Заря. Александр Яцык

10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 37-й минуте счет открыл Александр Яцык. 21-летний хавбек был арендован луганским клубом у киевского Динамо на один год.

❗️ ВИДЕО. Как арендованный у Динамо игрок вывел Зарю вперед в матче с Шахтером

По теме:
ВИДЕО. Шахтер за 3 минуты дважды забил Заре и вышел вперед
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер U19 – Заря U19 – 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор
Александр Яцык видео голов и обзор Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Бокс | 09 ноября 2024, 19:11 0
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона

Вячеславу Узелкову было 45 лет

Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух
Футбол | 10 ноября 2024, 14:57 7
Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух
Впервые в истории отношений. Верес переиграл Рух

Команда Шандрука чрезвычайно продуктивно проводит осенний этап сезона

Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Бокс | 09.11.2024, 19:38
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
Кличко отреагировал на смерть украинского боксера, у которого был пояс WBA
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
Футбол | 09.11.2024, 18:59
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем
Футбол | 10.11.2024, 16:00
Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем
Молодежка Динамо вырвала волевую победу над Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 45
Футбол
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
«Худшее, что мог сделать». Анчелотти назвал самую большую ошибку в карьере
09.11.2024, 00:03
Футбол
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 4
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 2
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49 1
Бокс
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
09.11.2024, 20:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем