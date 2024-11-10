Динамо U19 – Полесье U19 – 2:1. После еврокубка тяжело. Видео голов и обзор

В рамках 13-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» принимало на загородной клубной базе в Вите-Литовской житомирское «Полесье».

Динамо быстро вышло вперед. На 10-й минуте Матвей Пономаренко записал результативный удар на свой счет. Далее динамовцы ошиблись в защите и заработали в свои ворота пенальти. Кирилл Кобернюк его реализовал - 1:1.

Во втором тайме удача была на стороне киевлян. Они и гол забили, и удержали победу. Автором гола стал Дмитрий Кремчанин.

Однако было заметно, что динамовцам играется нелегко, ведь посреди недели они провели матч в Юношеской лиге УЕФА против «Марибора» (3:1).

Чемпионат U19. 13-й тур

«Динамо» – «Полесье» – 2:1

Голы: Пономаренко (10), Кремчанин (57) - Кобернюк (28, с пенальти).

Предупреждены: Балаба (27), Саленко (45+2), Коробов (60), Осипенко (73), Ищенко (75), Д.Дикий (80), Кремчанин (88), Суркис (90) - Крамар (43), Ананченко (51), Иванов (55), Гришкевич (86).

Удалены: Ищенко (77) - Гришкевич (90+1).

Видео голов и обзор матча