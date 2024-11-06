Марибор U-19 – Динамо U-19 – 1:3. Как Пономаренко сделал дубль. Видео голов
Смотрите виедообзор ответного матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
6 ноября состоялся ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов между командами Марибор U-19 и Динамо U-19.
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Поединок прошел на стадионе «Людски врт» в Словении. Игра завершилась победой киевлян со счетом 3:1.
Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд. Путь чемпионов, ответный матч
Марибор U-19 (Словения) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:3 [первый поединок – 1:1]
Голы: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49
Видеообзор матча:
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