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06 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:17
936
0

Марибор U-19 – Динамо U-19 – 1:3. Как Пономаренко сделал дубль. Видео голов

Смотрите виедообзор ответного матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

06 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 21:17
936
0
Марибор U-19 – Динамо U-19 – 1:3. Как Пономаренко сделал дубль. Видео голов
Динамо Киев U-19

6 ноября состоялся ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов между командами Марибор U-19 и Динамо U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Людски врт» в Словении. Игра завершилась победой киевлян со счетом 3:1.

Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд. Путь чемпионов, ответный матч

Марибор U-19 (Словения) – Динамо Киев U-19 (Украина) – 1:3 [первый поединок – 1:1]

Голы: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49

Видеообзор матча:

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Динамо Киев Марибор Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА Матвей Пономаренко Богдан Редушко Марибор U-19 Марибор - Динамо видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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