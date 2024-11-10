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Чемпионат Италии
Аталанта
10.11.2024 13:30 – FT 2 : 1
Удинезе
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Италия
10 ноября 2024, 16:27 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:54
48
0

Автогол погубил Удинезе. Аталанта минимально победила

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу клуба из Бергамо

10 ноября 2024, 16:27 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:54
48
0
Автогол погубил Удинезе. Аталанта минимально победила
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта - Удинезе

10 ноября в 13:30 состоялся матч 12-го тура Серии А между «Аталантой» и «Удинезе».

Игра прошла на «Гэвис Стадионе» в Бергамо.

Адемола Лукман из «Аталанты» открыл счет на 13-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Гости забили на 45+3 минуте усилиями Хассана Камары.

За хозяев гол забил Марио Пашалич на 56-й минуте. Защитник «Удинезе» Исаак Туре забил автогол на 60-й минуте.

В турнирной таблице «Аталанта», имея в своем активе 25 очков, занимает 2-е место. «Удинезе» набрал 16 очков и находится на 9-й позиции.

Серия А. 12-й тур. 10 ноября

Аталанта – Удинезе – 2:1

Голы: Пашалич, 56, Туре, 60 (автогол) – Камара, 45+3

События матча

60’
ГОЛ ! Автогол забил Сулейман Туре (Удинезе).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хассан Камара (Удинезе).
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Аталанта Аталанта - Удинезе Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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