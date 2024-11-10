Автогол погубил Удинезе. Аталанта минимально победила

10 ноября в 13:30 состоялся матч 12-го тура Серии А между «Аталантой» и «Удинезе».

Игра прошла на «Гэвис Стадионе» в Бергамо.

Адемола Лукман из «Аталанты» открыл счет на 13-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Гости забили на 45+3 минуте усилиями Хассана Камары.

За хозяев гол забил Марио Пашалич на 56-й минуте. Защитник «Удинезе» Исаак Туре забил автогол на 60-й минуте.

В турнирной таблице «Аталанта», имея в своем активе 25 очков, занимает 2-е место. «Удинезе» набрал 16 очков и находится на 9-й позиции.

Серия А. 12-й тур. 10 ноября

Аталанта – Удинезе – 2:1

Голы: Пашалич, 56, Туре, 60 (автогол) – Камара, 45+3