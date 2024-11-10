Забьет ли Довбик? Обнародован состав Ромы на матч Серии А против Болоньи

10 ноября состоится матч 12-го тура Серии А между командами Рома и Болонья.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

После 11 сыгранных туров Рома занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У Болоньи 15 пунктов и 9-я позиция.

Стартовые составы на матч Рома – Болонья: