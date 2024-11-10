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Италия
10 ноября 2024, 15:39 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:40
618
0

Забьет ли Довбик? Обнародован состав Ромы на матч Серии А против Болоньи

Поединок состоится 10 ноября в 16:00 по Киеву

10 ноября 2024, 15:39 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:40
618
0
Забьет ли Довбик? Обнародован состав Ромы на матч Серии А против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 ноября состоится матч 12-го тура Серии А между командами Рома и Болонья.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы на игру. Украинский форвард волков Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

После 11 сыгранных туров Рома занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У Болоньи 15 пунктов и 9-я позиция.

Стартовые составы на матч Рома – Болонья:

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Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Болонья стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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