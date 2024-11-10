У Цыганкова состоялся разговор с Ребровым. Стало известно, что просил

У вингера «Жироны» Виктора Цыганкова состоялся разговор с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым перед ноябрьскими матчами национальной команды в Лиге наций.

26-летний игрок сообщил тренеру, что не сможет помочь желто-синим в ближайшее время из-за травмы, от которой он еще полностью не восстановился и из-за которой не играет за свой клуб уже больше месяца.

Отмечается, что в «Жироне» остались довольны тем, что Цыганкова в сборной Украины заменит полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский, поскольку хотят, чтобы Виктор смог справиться со своими проблемами и был готов играть на 100%.

В ноябре сборная Украины встретится с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).