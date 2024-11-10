Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Цыганкова состоялся разговор с Ребровым. Стало известно, что просил
Сборная УКРАИНЫ
10 ноября 2024, 15:37 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:39
1825
0

У Цыганкова состоялся разговор с Ребровым. Стало известно, что просил

Игрок Жироны сообщил о своих проблемах

10 ноября 2024, 15:37 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:39
1825
0
У Цыганкова состоялся разговор с Ребровым. Стало известно, что просил
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

У вингера «Жироны» Виктора Цыганкова состоялся разговор с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым перед ноябрьскими матчами национальной команды в Лиге наций.

26-летний игрок сообщил тренеру, что не сможет помочь желто-синим в ближайшее время из-за травмы, от которой он еще полностью не восстановился и из-за которой не играет за свой клуб уже больше месяца.

Отмечается, что в «Жироне» остались довольны тем, что Цыганкова в сборной Украины заменит полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский, поскольку хотят, чтобы Виктор смог справиться со своими проблемами и был готов играть на 100%.

В ноябре сборная Украины встретится с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).

По теме:
MEGOGO покажет матч Лиги наций Украина - Грузия. Полная программа эфиров
ДЕВУШКА ДНЯ. Анастасия Лунина, вдохновляющая Андрея на подвиги
ФОТО. Мудрик расскрыл секрет лифтовых фото? Новый пост Михаила
Виктор Цыганков Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу Жирона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер U19 - Заря U19 - 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор
Футбол | 10 ноября 2024, 16:30 0
Шахтер U19 - Заря U19 - 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор
Шахтер U19 - Заря U19 - 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор

Горняки не увидели перед собой препятствий разгромить соперника

«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 10 ноября 2024, 08:50 1
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Китайский супертяж будет поддерживать украинского боксера

ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09.11.2024, 16:33
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?
Футбол | 10.11.2024, 08:51
ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?
ФОТО. Лунин обратился к Милитао, получившему травму. Что сказал?
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Футбол | 09.11.2024, 20:45
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Лунин дал понять, почему не приедет в состав сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 7
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 45
Футбол
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
08.11.2024, 23:55 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем