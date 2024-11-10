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  4. Даниил Медведев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
10 ноября 2024, 15:15 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:17
708
0

Даниил Медведев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Итогового турнира ATP 2024

10 ноября 2024, 15:15 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:17
708
0
Даниил Медведев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

10 ноября стартует Итоговый турнир АТР 2024, который будет проходить в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group сыграют «нейтрал» Даниил Медведев (АТР 4) и американец Тейлор Фритц (АТР 6). Поединок состоится 2-м запуском. Время начала игры – 15:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисистов в официальных матчах. Счет 1:0 в пользу Медведева.

В одном квартете Фритц и Медведев играют вместе с Янником Синнером и Алексом де Минауром.

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Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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смотреть онлайн Даниил Медведев Тейлор Фритц Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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