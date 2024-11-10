Даниил Медведев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Итогового турнира ATP 2024
10 ноября стартует Итоговый турнир АТР 2024, который будет проходить в Турине (Италия).
В 1-м туре John Newcombe Group сыграют «нейтрал» Даниил Медведев (АТР 4) и американец Тейлор Фритц (АТР 6). Поединок состоится 2-м запуском. Время начала игры – 15:15 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисистов в официальных матчах. Счет 1:0 в пользу Медведева.
В одном квартете Фритц и Медведев играют вместе с Янником Синнером и Алексом де Минауром.
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