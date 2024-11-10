Виталий ГРУША: «Оболонь могла забивать больше»

Автор голевой передачи, полузащитник «Пивоваров» Виталий Груша, прокомментировал ход матча 13-го тура ЛНЗ - «Оболонь» (0:1).

«Очень хорошо, что выиграли. В голе я взял на себя игру и сделал прострел. Хорошо, что наш игрок был первым на добивании.

«Оболонь» должна была забивать больше. После первого тайма было два стопроцентных момента. Голкипер ЛНЗ показывал фантастическую игру, но мы в раздевалке сказали, что забьем, и так и произошло.

Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения. Хорошо, что смогли прервать непобедимую серию. Мы заслужили эти три очка», - прокомментировал Груша.

Напомним, что тренер «Оболони» Сергей Шищенко также прокомментировал победу команды.