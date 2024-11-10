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  4. Виталий ГРУША: «Оболонь могла забивать больше»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 15:10 |
96
0

Виталий ГРУША: «Оболонь могла забивать больше»

Оболонь одержала победу на выезде в Черкассах

10 ноября 2024, 15:10 |
96
0
Виталий ГРУША: «Оболонь могла забивать больше»
ФК Оболонь. Виталий Груша

Автор голевой передачи, полузащитник «Пивоваров» Виталий Груша, прокомментировал ход матча 13-го тура ЛНЗ - «Оболонь» (0:1).

«Очень хорошо, что выиграли. В голе я взял на себя игру и сделал прострел. Хорошо, что наш игрок был первым на добивании.

«Оболонь» должна была забивать больше. После первого тайма было два стопроцентных момента. Голкипер ЛНЗ показывал фантастическую игру, но мы в раздевалке сказали, что забьем, и так и произошло.

Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения. Хорошо, что смогли прервать непобедимую серию. Мы заслужили эти три очка», - прокомментировал Груша.

Напомним, что тренер «Оболони» Сергей Шищенко также прокомментировал победу команды.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь Виталий Груша
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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