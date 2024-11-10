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  4. Аль-Хиляль хочет подписать Роналду. Что будет с Неймаром?
Саудовская Аравия
10 ноября 2024, 14:19 |
610
0

Аль-Хиляль хочет подписать Роналду. Что будет с Неймаром?

Бразилец больше не входит в планы саудовского клуба

10 ноября 2024, 14:19 |
610
0
Аль-Хиляль хочет подписать Роналду. Что будет с Неймаром?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководство «Аль-Хиляля» рассматривает возможность приглашения Криштиану Роналду, ныне защищающего цвета «Аль-Насра». Пишет Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб готов избавиться от Неймара, за которого заплатили 90 миллионов евро в августе 2023-го. Более того, команда планирует не регистрировать бразильца на следующую половину сезона и отпустить его уже в январе 2024 года.

Сообщается, что одним из кандидатов в замену звездному бразильцу является форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Но сейчас никакой конкретики нет. Ни один из клубов никак не реагировал на слухи.

В этом сезоне забил восемь голов и отдал два ассиста в 12 матчах за «Аль-Наср». Неймар сыграл всего семь матчей за «Аль-Хиляль», где отличился одним голом и тремя ассистами.

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Криштиану Роналду Неймар чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
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