Аль-Хиляль хочет подписать Роналду. Что будет с Неймаром?

Руководство «Аль-Хиляля» рассматривает возможность приглашения Криштиану Роналду, ныне защищающего цвета «Аль-Насра». Пишет Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб готов избавиться от Неймара, за которого заплатили 90 миллионов евро в августе 2023-го. Более того, команда планирует не регистрировать бразильца на следующую половину сезона и отпустить его уже в январе 2024 года.

Сообщается, что одним из кандидатов в замену звездному бразильцу является форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Но сейчас никакой конкретики нет. Ни один из клубов никак не реагировал на слухи.

В этом сезоне забил восемь голов и отдал два ассиста в 12 матчах за «Аль-Наср». Неймар сыграл всего семь матчей за «Аль-Хиляль», где отличился одним голом и тремя ассистами.