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09 ноября 2024, 04:50 |
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0

ФОТО. Вот, как живёт Неймар в Саудовской Аравии

Несмотря на травмы, бразилец наслаждается своей жизнью в Ер-Рияде

09 ноября 2024, 04:50 |
450
0
ФОТО. Вот, как живёт Неймар в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар может вскоре покинуть Саудовскую Аравию по причине частых травм.

Издание The Sun показало жизнь звезды в Эр-Рияд в нескольких фотографиях.

Бразилец вновь сошелся со своей бывшей девушкой – моделью Бруной Бьянкарди, пара воспитывает дочь Мави. Неймар и Бруна регулярно публикуют снимки с частных самолетов и гламурного пляжного отдыха.

Его регулярно видят со знаменитостями на крупнейших спортивных событиях Саудовской Аравии. Две недели назад он опубликовал фото с Новаком Джоковичем после того, как серб посетил «Аль-Хиляль».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

И, как и Криштиану Роналду, он также часто появляется на боксерских мероприятиях сезона Эр-Рияда, которые наполнены именами А-списка. Но хотя пятикратный обладатель «Золотого мяча» обычно наблюдает за событиями с первого ряда, Неймар напрямую участвует в событиях. В прошлом месяце бразилец был на ринге, разводя британских бойцов Криса Юбенка-младшего и Конора Бенна, а болельщики утверждали, что он вел себя как «гостевой рефери».

Он также стал заядлым игроком в гольф, и этот вид спорта помогает ему отвлечься от травм.

Неймар стал больше проводить времени дома и во время восстановления стал больше похож на семьянина. Условия жизни бразильца в Ер-Рияде – на высшем уровне: бразилец любит проводить время в бассейне. Неймар и его семья обитают в одном из лучших домов столицы Саудовской Аравии, а площадь его особняка действительно впечатляющая.

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Неймар Аль-Хиляль фото lifestyle сборная Бразилии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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