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  4. Терпение лопнуло? Неймар может покинуть Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
07 ноября 2024, 10:38 |
352
0

Терпение лопнуло? Неймар может покинуть Саудовскую Аравию

«Аль-Хиляль» недоволен постоянными травмами бразильского футболиста

07 ноября 2024, 10:38 |
352
0
Терпение лопнуло? Неймар может покинуть Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Аль-Хиляль» собирается разорвать контракт с бразильским футболистом Неймаром уже зимой. Клуб из Саудовской Аравии не хочет ждать окончания контракта игрока.

Неймар пропустил около года из-за травмы и недавно вернулся на поле. Бразилец успел провести только два матчи и снова травмировался. Повреждение оказалось не слишком серьезным, однако руководство «Аль-Хиляль» решило прекратить сотрудничество с футболистом.

Неймар подписал контракт в 2023 году и с того момента пропустил 87% всех матчей своей команды. У бразильца будет шанс исправить ситуацию, если он покажет хорошие результаты на футбольном поле после своего возвращения. Однако, в клубе такое развитие событий считают маловероятным.

За время пребывания в «Аль-Хиляль», Неймар провел всего семь матчей – забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Неймар
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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