Вирт назвал главный козырь Динамо в УПЛ. Что сказал?

Именитый украинский тренер Юрий Вирт назвал главный козырь киевского «Динамо» в матчах украинской Премьер-лиги. Специалист заявил, что у Александра Шовковского достаточно футболистов для ротации.

«У Шовковского постоянно есть большая ротация. Есть еврокубки, чемпионат, Кубок. Футболисты перемалываются. Где основной состав, где запасной – там такого нет. Там есть обойма из 25 футболистов, у которых все плюс-минус имеют игровое время», – сказал Вирт в эфире УПЛ ТВ.

«Динамо» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Александра Шовковского в своем активе 29 турнирных очков после 12 сыгранных матчей.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Полесья». Игра УПЛ запланирована на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.