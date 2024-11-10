Вирт назвал главный козырь Динамо в УПЛ. Что сказал?
Юрий Вирт считает, что у «Динамо» хорошая глубина состава.
Именитый украинский тренер Юрий Вирт назвал главный козырь киевского «Динамо» в матчах украинской Премьер-лиги. Специалист заявил, что у Александра Шовковского достаточно футболистов для ротации.
«У Шовковского постоянно есть большая ротация. Есть еврокубки, чемпионат, Кубок. Футболисты перемалываются. Где основной состав, где запасной – там такого нет. Там есть обойма из 25 футболистов, у которых все плюс-минус имеют игровое время», – сказал Вирт в эфире УПЛ ТВ.
«Динамо» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Александра Шовковского в своем активе 29 турнирных очков после 12 сыгранных матчей.
Следующий матч «Динамо» проведет против «Полесья». Игра УПЛ запланирована на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
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