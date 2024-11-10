«Проблема не в атаке, а в обороне». Фонсека – про матч с Кальяри

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал результат матч 12-го тура Серии А против «Кальяри»: «Проблема «Милана» сегодня была не в атаке, а в обороне. У нас возникали неприятности во время кроссов «Кальяри». Даже при игре в 5 защитников мы проиграли 69 процентов единоборств, это недопустимо».

«Мы хорошо играли в атаке, но пропустили 3 гола. Это недопустимо, если мы хотим побеждать».

«Мы всегда играем с 3 центральными полузащитниками, это не проблема. Проблема была в борьбе, нам не хватало агрессии. Тео может давать больше в обороне. Мы работаем над ошибками, но каждый индивидуально должен действовать более агрессивно».

«Леау в хорошей форме, он прибавляет в игре в обороне. Это тот Леау, которого мы хотим видеть».

Голевая феерия в матче «Милана» закончилась результативной ничьей.