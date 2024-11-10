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  4. ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 12:46 |
2331
0

ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью

Команды сыграют между собой в 13 туре УПЛ

10 ноября 2024, 12:46 |
2331
0
ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подогревать интерес к центральному матчу 13-го тура УПЛ против житомирского «Полесья». Сначала киевляне опубликовали фото Александра Усика и Владимира Кличко, подписав «Готовы к бою».

Следом пресс-служба киевлян опубликовала фото Александра в футболке «бело-синих»: «Александр Усик намекает на результат сегодняшнего матча», – пишет пресс-служба.

Матч «Динамо» - «Полесье» запланирован на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

Ранее легионер «волков» озвучил рецепт успеха в матче против «Динамо».

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Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Усик Динамо - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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