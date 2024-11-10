ФОТО. «Усик намекает...». Динамо дерзко обратилось к Полесью

Киевское «Динамо» продолжает подогревать интерес к центральному матчу 13-го тура УПЛ против житомирского «Полесья». Сначала киевляне опубликовали фото Александра Усика и Владимира Кличко, подписав «Готовы к бою».

Следом пресс-служба киевлян опубликовала фото Александра в футболке «бело-синих»: «Александр Усик намекает на результат сегодняшнего матча», – пишет пресс-служба.

Матч «Динамо» - «Полесье» запланирован на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

Ранее легионер «волков» озвучил рецепт успеха в матче против «Динамо».