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  4. Ковалец оценил значимость Ярмоленко для Динамо. Что сказал?
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:45
527
0

Ковалец оценил значимость Ярмоленко для Динамо. Что сказал?

Именитый тренер обратился к Бражко и Шапаренко

10 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:45
527
0
Ковалец оценил значимость Ярмоленко для Динамо. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Ковалец, который сейчас возглавляет хмельницкое «Подолье», рассказал, насколько сильно влияние Андрея Ярмоленко на игру киевлян.

– Стоило оказаться вне игры опытному ветерану Андрею Ярмоленко, как оказалось, что настоящего главаря и лидера, который мог бы повести за собой партнеров по команде, «Динамо» сейчас явно не хватает. Как думаете, в этом тоже можно видеть проблему?

– Вы правильно сказали: Ярмоленко – опытный игрок, и он мог бы внести солидность и спокойствие в организацию игры команды. Однако он травмирован, и лидерские функции должны брать другие футболисты. По разговорам много себе позволяют и Шапаренко, и Бражко. Стоит только арбитру свистнуть, как они начинают апеллировать к нему по той или иной причине. А нужно играть в футбол, отбирать мячи, сражаться. В этом плане вспоминается период моей карьеры футболиста: в «Динамо» времен Валерия Лобановского подобного никогда бы не было. Стоило игроку что-то сказать арбитру, как он бы после этого не играл, – сказал Ковалец.

«Динамо» потерпело четыре поражения в стартовых матчах Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского проиграли «Лацио (0:3), «Хоффенхайму» (0:2), «Роме» (0:1) и «Ференцварошу» (0:4).

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Сергей Ковалец Андрей Ярмоленко Динамо Киев Владимир Бражко Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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