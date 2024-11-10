«Мы, конечно же, заслужили победить» Мотта – про туринское дерби

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал победу над «Торино» в матче 12-го тура Серии А со счетом 2:0:

«Да, всегда важно играть с хорошим балансом. У нас была еще одна хорошая игра, где мы взяли три очка. Я доволен и игрой, и результатом дома, играя дерби. Мы должны также поблагодарить наших болельщиков, которые дали много поддержки нам в этот вечером. И спасибо игрокам, потому что это был очень непростой матч, мы хорошо справились с нашей энергией, провели очень крепкий и очень серьезный матч на протяжении 95 минут. Мы должны были сыграть в эту игру, в которой точно заслужили победу».

«Ювентус» занимает второе место в чемпионате Италии с 24-ю очками.

Тимоти Веа про гол в ворота «Торино».