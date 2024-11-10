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  4. Веа после гола в ворота Торино: «Мой отец всегда дает мне советы»
Италия
10 ноября 2024, 10:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:48
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0

Веа после гола в ворота Торино: «Мой отец всегда дает мне советы»

Тимоти Веа поделился эмоциями после гола «Торино»

10 ноября 2024, 10:55 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:48
251
0
Веа после гола в ворота Торино: «Мой отец всегда дает мне советы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Веа

Американский вингер «Ювентуса» Тимоти Веа дал небольшое интервью после матча с «Торино», в котором он отличился забитым голом, а «Ювентус» победил со счетом 2:0. «Сегодня я счастлив, но не только за себя, а и за команду. Мы должны так продолжать. Позиция центрального нападающего? Да, мне это нравится, но мне легче играть на позиции вингера»

«Игра с «Миланом» – важный матч не только для меня, а и для истории моей семьи. Я надеюсь, что и дальше так будет, когда мы играем вместе, то мы сильны».

«Мой папа всегда дает мне советы, как и любой другой отец, он не просто бывший футболист, он также поддерживающий папа. Он говорит мне быть готовым ко всему, играть на любой позиции, и это то, что я сейчас делаю. Когда тренер просит меня сыграть нападающего, защитника, даже вратаря – я готов это сделать», – сказал Тимоти Веа.

В этом сезоне Тимоти Веа провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Защитник «Ювентуса» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Тимоти Веа Ювентус Торино Серия A чемпионат Италии по футболу Джордж Веа
Данііл Киріяка Источник: Tuttomercatoweb
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