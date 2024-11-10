Бывший защитник Манчестер Сити может стать первым трансфером Аморима в МЮ
Защитник «Ювентуса» Данило является целью Рубена Аморима
Бразильский защитник «Ювентуса» Данило может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.
Рубен Аморим считает, что 33-летний защитник может усилить защитную линию своим опытом за относительно низкую цену.
Контракт бразильца заканчивается летом 2025-го, потому «Ювентус» может попробовать продать игрока уже зимой. За 5 лет в Турине бывший игрок «горожан» выиграл Серию А и 2 Кубка Италии.
В текущем сезоне Данило провел 9 матчей на клубном уровне, получил одну красную карточку. Результативными действиями не отличался.
Игрок «Манчестер Юнайтед» получил украинское гражданство.
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