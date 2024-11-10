Металлист сделал заявление по судейству в матче с Буковиной. В чем дело?
Харьковчане недовольны действиями арбитра
Харьковский «Металлист» опубликовал заявление после матча против черновицкой «Буковины» в Первой лиге Украины, где харьковчане минимально уступили (1:2). Харьковский клуб пожаловался на судейство игры.
«Соперник сегодня не обошелся без помощи со стороны судейства, и даже несмотря на это, харьковчане были близки к камбеку. Верим в команду!», – пишет пресс-служба
«Металлист» занимает четвертое место турнирной таблицы группы А в Первой лиге, имея 16 турнирных пунктов после 12 матчей.«Буковина» имеет 20 баллов после 13 матчей.
На нашем сайте доступен обзор матча «Буковина» – Металлист».
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