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  4. Металлист сделал заявление по судейству в матче с Буковиной. В чем дело?
Украина. Первая лига
10 ноября 2024, 11:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:20
541
0

Металлист сделал заявление по судейству в матче с Буковиной. В чем дело?

Харьковчане недовольны действиями арбитра

10 ноября 2024, 11:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:20
541
0
Металлист сделал заявление по судейству в матче с Буковиной. В чем дело?
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» опубликовал заявление после матча против черновицкой «Буковины» в Первой лиге Украины, где харьковчане минимально уступили (1:2). Харьковский клуб пожаловался на судейство игры.

«Соперник сегодня не обошелся без помощи со стороны судейства, и даже несмотря на это, харьковчане были близки к камбеку. Верим в команду!», – пишет пресс-служба

«Металлист» занимает четвертое место турнирной таблицы группы А в Первой лиге, имея 16 турнирных пунктов после 12 матчей.«Буковина» имеет 20 баллов после 13 матчей.

На нашем сайте доступен обзор матча «Буковина» – Металлист».

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Металлист Харьков Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист
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