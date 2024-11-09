Два основных игрока команды-лидера украинской лиги получили повестки от ТЦК

Игроки украинского клуба получили повестки от одного из центров комплектования и социальной поддержки.



По информации Телеграмм-канала Gool.ua, сообщение пришло двум игрокам клуба «ЮКСА», который выступает в Первой лиге Украины. Оба футболиста стабильно выходят в основном составе команды Дмитрия Чирикала.



«ЮКСА» занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги группы В, имея в активе 27 очков.



Ранее сообщалось, что автобус с игроками СК «Полтава» был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.