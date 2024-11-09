Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два основных игрока команды-лидера украинской лиги получили повестки от ТЦК
Украина. Первая лига
09 ноября 2024, 20:00 |
2484
2

Два основных игрока команды-лидера украинской лиги получили повестки от ТЦК

Игроки клуба «ЮКСА» получили уведомления от центра комплектования

09 ноября 2024, 20:00 |
2484
2
Два основных игрока команды-лидера украинской лиги получили повестки от ТЦК
ФК ЮКСА

Игроки украинского клуба получили повестки от одного из центров комплектования и социальной поддержки.

По информации Телеграмм-канала Gool.ua, сообщение пришло двум игрокам клуба «ЮКСА», который выступает в Первой лиге Украины. Оба футболиста стабильно выходят в основном составе команды Дмитрия Чирикала.

«ЮКСА» занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги группы В, имея в активе 27 очков.

Ранее сообщалось, что автобус с игроками СК «Полтава» был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.

По теме:
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
УАФ оштрафовала Шахтер и Поворознюка. Известно за что и на сколько
Богдан Леднев рассказал о подготовке к матчу с Динамо
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины российско-украинская война мобилизация ЮКСА Тарасовка
Дмитро Олійник Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро
Футбол | 09 ноября 2024, 19:10 0
Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро
Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро

Пабло Барриос может перебраться в Лондон

Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
Футбол | 08 ноября 2024, 23:55 33
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого
Неожиданный вариант в Украине. Известно, кто хочет подписать Ракицкого

Металлист 1925 рассматривает вариант с приглашением опытного защитника

Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2024, 13:30
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09.11.2024, 04:45
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Футбол | 08.11.2024, 22:51
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_dadaj
ну и что? они не мужики? или я не понимаю. прошел влк идешь домой ждать боевой повестки. таких миллионы
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 5
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 2
Бокс
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем