Два основных игрока команды-лидера украинской лиги получили повестки от ТЦК
Игроки клуба «ЮКСА» получили уведомления от центра комплектования
Игроки украинского клуба получили повестки от одного из центров комплектования и социальной поддержки.
По информации Телеграмм-канала Gool.ua, сообщение пришло двум игрокам клуба «ЮКСА», который выступает в Первой лиге Украины. Оба футболиста стабильно выходят в основном составе команды Дмитрия Чирикала.
«ЮКСА» занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги группы В, имея в активе 27 очков.
Ранее сообщалось, что автобус с игроками СК «Полтава» был остановлен военными, а позже вся команда была отправлена в ТЦК.
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