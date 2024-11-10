Манчестер Сити может «украсть» у Ливерпуля чемпиона Европы

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди стал целью «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

25-летний полузащитник летом мог перейти в «Ливерпуль», однако сам же и отказался от трансфера, но сейчас рассматривает вариант перехода в АПЛ. «Ливерпуль» свой интерес к игроку не утратил, но к перечню клубов, следящих за полузащитником, присоединился «Манчестер Сити».

В клубе после потери Родри и интереса «Реала» к игроку рассматривают вариант подписания опорника. Жузеп Гвардиола считается ценителем таланта испанца, что также может поспособствовать переходу Субименди.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

«Манчестер Сити» Гвардиолы впервые проиграл 4 матча подряд.