Манчестер Сити может «украсть» у Ливерпуля чемпиона Европы
Мартин Субименди является одним из вариантов усиления центра поля «горожан»
Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди стал целью «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.
25-летний полузащитник летом мог перейти в «Ливерпуль», однако сам же и отказался от трансфера, но сейчас рассматривает вариант перехода в АПЛ. «Ливерпуль» свой интерес к игроку не утратил, но к перечню клубов, следящих за полузащитником, присоединился «Манчестер Сити».
В клубе после потери Родри и интереса «Реала» к игроку рассматривают вариант подписания опорника. Жузеп Гвардиола считается ценителем таланта испанца, что также может поспособствовать переходу Субименди.
В текущем сезоне Мартин Субименди провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
«Манчестер Сити» Гвардиолы впервые проиграл 4 матча подряд.
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