Мигел Кампуш стал автором пятого хет-трика сезона-2024/25

28-летний португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш стал автором 5-го хет-трика сезона-2024/25 и 4-го «трюка со шляпой» черно-желто-зеленых в чемпионатах Украины. При этом он первым сумел забить три мяча за матч среди зарубежных игроков александрийцев.

К слову, легионеры из дальнего зарубежья становились авторами хет-триков в 15 клубах элитного дивизиона, но только в 5 из них премьерный «трюк со шляпой» исполняли футболисты из Старого Света.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики легионеров из дальнего зарубежья в клубах УПЛ