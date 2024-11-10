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  4. Мигел Кампуш стал автором пятого хет-трика сезона-2024/25
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 10:42 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:52
254
0

Мигел Кампуш стал автором пятого хет-трика сезона-2024/25

Легионеры из дальнего зарубежья исполняли «трюк со шляпой» в 15 клубах УПЛ

10 ноября 2024, 10:42 | Обновлено 10 ноября 2024, 11:52
254
0
Мигел Кампуш стал автором пятого хет-трика сезона-2024/25
ФК Александрия

28-летний португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш стал автором 5-го хет-трика сезона-2024/25 и 4-го «трюка со шляпой» черно-желто-зеленых в чемпионатах Украины. При этом он первым сумел забить три мяча за матч среди зарубежных игроков александрийцев.

К слову, легионеры из дальнего зарубежья становились авторами хет-триков в 15 клубах элитного дивизиона, но только в 5 из них премьерный «трюк со шляпой» исполняли футболисты из Старого Света.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики легионеров из дальнего зарубежья в клубах УПЛ

Клуб

Дата

Игрок

Страна

Соперник

Счет

Шахтер

30.07.2000

Мариан САВУ

Румыния

Сталь А

5:2 (г)

Динамо

07.06.2002

Флорин ЧЕРНАТ

Румыния

Металлург М

6:0 (г)

Арсенал

09.11.2002

Мацей КОВАЛЬЧИК

Польша

Металлург З

5:0 (г)

Металлург Д

13.10.2006

Андрес МЕНДОСА

Перу

Заря

3:2 (д)

Сталь А

04.03.2007

ЖОЗЕМАР

Бразилия

Металлург Д

3:0 (д)

Таврия

13.05.2007

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Металлург З

5:1 (д)

Металлист

08.05.2011

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Аргентина

Волынь

5:1 (г)

Карпаты

04.11.2012

ЛУКАС

Испания

Кривбасс

6:0 (д)

Днепр

15.04.2014

МАТЕУС

Бразилия

Волынь

5:1 (д)

Сталь Км

18.03.2017

Кваме КАРИКАРИ

Гана

Александрия

4:1 (д)

Олимпик

16.07.2020

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Львов

5:1 (г)

Заря

07.11.2021

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Верес

3:0 (д)

Рух

09.09.2022

ТАЛЛЕС

Бразилия

Заря

3:1 (д)

Днепр-1

03.05.2023

ПЕГЛОУ

Бразилия

Металлист

5:0 (д)

Александрия

09.11.2024

МИГЕЛ КАМПУШ

Португалия

Карпаты (2020)

3:0 (д)
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