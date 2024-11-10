«Выигрывает тот, кто...». Легионер Полесья озвучил рецепт победы над Динамо

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Таллес Коста поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо». Бразилец заявил, что «волки» настроены на победу.

«Помню наш последний с ними матч. У нас тогда удалили игрока. А играть в меньшинстве против «Динамо» – как вы понимаете, очень сложно. Сейчас с полным составом игра тоже будет тяжелой, но шансы на победу увеличатся. В прошлом туре мы играли с командой, которая в турнирной таблице – вторая. Теперь будем играть с лидером. В таких поединках решают детали, мелочи. В матче с «Александрией» у нас были моменты, но не забили. А они – забили. В поединке с «Динамо» выиграет тот, кто использует вот эти маленькие мелочи, имеющие большое значение», – заявил бразилец.

«Динамо» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Александр Шовковского имеют в своем активе 29 турнирных очков после 12 сыгранных матчей.«Полесье» идет на 4 строчке с 22 баллами.

Матч «Динамо» – «Полесье» запланирован на сегодня, 10 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00

Ранее о подготовке к матчу с «Динамо» рассказал полузащитник «волков» Богдан Леднев, в свое время выступавший за киевлян.