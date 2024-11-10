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Испания
10 ноября 2024, 10:07 | Обновлено 10 ноября 2024, 10:08
616
0

ФОТО. Первые слова Милитао после тяжелой травмы. Что сказал?

Бразилец обратился к фанатам и одноклубникам

10 ноября 2024, 10:07 | Обновлено 10 ноября 2024, 10:08
616
0
ФОТО. Первые слова Милитао после тяжелой травмы. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао впервые поделился эмоциями после тяжелой травмы, которую получил в матче против «Осасуны» в Ла Лиге.

«Благодарю всех за ваши сообщения, любовь и поддержку. Это еще один поединок, который я должен выиграть, и я уже знаю путь назад. Казаться – это не часть моей истории», – написал бразилец.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин поддержал звездного одноклубника.

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Эдер Милитао Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу травма Ла Лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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