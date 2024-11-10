Майнц – Боруссия Дортмунд – 3:1. Кризис жёлто-чёрных. Видео голов и обзор

9 ноября в матче 10-го тура «Майнц» обыграл дортмундскую «Боруссию».

Гостям было сложно рассчитывать на положительный результат, так как на 27-й минуте игрок «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан получил красную карточку.

Футболисты «Майнца» быстро начали использовать численное преимущество. В первом тайме они дважды огорчили голкипера гостей — отличились Дже Сон Ли и Йонатан Буркгардт.

Пока у дортмундцев хватало сил, они сумели отыграть один гол в первом тайме — Серу Гирасси реализовал пенальти.

Однако во втором тайме игроки «Майнца» забили третий гол. На этот раз отличился Пауль Небель.

Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Майнца», а для «Боруссии» Дортмунд этот сезон складывается не слишком удачно. После 10 туров команда занимает 7-е место.

Чемпионат Германии. 10-й тур

«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд 3:1

Голы: Ли, 36, Буркгардт, 45, Небель, 54 - Гирасси, 40 (с пен.)

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