Майнц – Боруссия Дортмунд – 3:1. Кризис жёлто-чёрных. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги
9 ноября в матче 10-го тура «Майнц» обыграл дортмундскую «Боруссию».
Гостям было сложно рассчитывать на положительный результат, так как на 27-й минуте игрок «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан получил красную карточку.
Футболисты «Майнца» быстро начали использовать численное преимущество. В первом тайме они дважды огорчили голкипера гостей — отличились Дже Сон Ли и Йонатан Буркгардт.
Пока у дортмундцев хватало сил, они сумели отыграть один гол в первом тайме — Серу Гирасси реализовал пенальти.
Однако во втором тайме игроки «Майнца» забили третий гол. На этот раз отличился Пауль Небель.
Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Майнца», а для «Боруссии» Дортмунд этот сезон складывается не слишком удачно. После 10 туров команда занимает 7-е место.
Чемпионат Германии. 10-й тур
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд 3:1
Голы: Ли, 36, Буркгардт, 45, Небель, 54 - Гирасси, 40 (с пен.)
Видео голов и обзор матча
События матча
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