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Майнц
09.11.2024 16:30 – FT 3 : 1
Боруссия Д
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Германия
10 ноября 2024, 06:15 | Обновлено 10 ноября 2024, 06:16
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Майнц – Боруссия Дортмунд – 3:1. Кризис жёлто-чёрных. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги

10 ноября 2024, 06:15 | Обновлено 10 ноября 2024, 06:16
102
0
Майнц – Боруссия Дортмунд – 3:1. Кризис жёлто-чёрных. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в матче 10-го тура «Майнц» обыграл дортмундскую «Боруссию».

Гостям было сложно рассчитывать на положительный результат, так как на 27-й минуте игрок «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан получил красную карточку.

Футболисты «Майнца» быстро начали использовать численное преимущество. В первом тайме они дважды огорчили голкипера гостей — отличились Дже Сон Ли и Йонатан Буркгардт.

Пока у дортмундцев хватало сил, они сумели отыграть один гол в первом тайме — Серу Гирасси реализовал пенальти.

Однако во втором тайме игроки «Майнца» забили третий гол. На этот раз отличился Пауль Небель.

Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Майнца», а для «Боруссии» Дортмунд этот сезон складывается не слишком удачно. После 10 туров команда занимает 7-е место.

Чемпионат Германии. 10-й тур

«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд 3:1

Голы: Ли, 36, Буркгардт, 45, Небель, 54 - Гирасси, 40 (с пен.)

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Небель (Майнц).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
27’
Эмре Джан (Боруссия Д) получает красную карточку.
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Майнц Боруссия Дортмунд видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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