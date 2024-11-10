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10 ноября 2024, 04:59 |
645
0

ФОТО. В раздевалке Реала пошутили про жену одного из футболистов

История, которая заставит вас улыбнуться

10 ноября 2024, 04:59 |
645
0
ФОТО. В раздевалке Реала пошутили про жену одного из футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу и Хелен Сведин

Издание Daily Star рассказало на своих страницах любопытную историю из раздевалки мадридского «Реала» в начале 2000-х.

Тогда в мадридском суперклубе выступали такие звезды как Роналдо, Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роберто Карлос, Рауль и другие.

Однажды президент «галактикос» Флорентино Перес посетовал на то, что Роналдо слишком много гуляет по клубам и не так много забивает, на что бразилец ответил: «Если бы у меня была такая жена, как у Луиша Фигу, я бы оставался дома каждый день».

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Речь шла о супермодели Хелен Сведин. Луиш Фигу отреагировал на эту историю с чувством юмора:

«Я уже знал об этом, потому что он упомянул об этом в раздевалке. Я знаю «Ронни» и очень его люблю. Я прощаю ему, потому что он всегда шутит».

«Он не знает, что я выхожу из дома, когда моя жена засыпает», - пошутил Фигу.

Луиш и Хелен состоят в браке. У пары – три дочери: Даниела, Стелла и Мартина. Легендарный португалец все ещё влюблен в свою жену:

«Она – набор эпитетов: элегантная, привлекательная, сексуальная, замечательная мать и, что самое главное, замечательный человек».

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Реал Мадрид фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роналдо Луиш Фигу Флорентино Перес
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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