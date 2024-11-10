Анже – ПСЖ – 2:4. Разгром в первом тайме. Видео голов и обзор матча

9 ноября состоялся матч 11-го тура Лиги 1 между «Анже» и «ПСЖ».

Уже в первом тайме игроки «ПСЖ» обеспечили себе комфортное преимущество. Сначала дублем отметился Ли Кан Ин на 17-й и 20-й минутах. Затем Бредли Барколя забил два гола на свое имя (31-я и 45+2 минуты). Преимущество в 4 мяча после первого тайма фактически сняло вопрос о победителе.

Во втором тайме хозяева поля смогли отыграть два гола, но это произошло уже в компенсированное время. Голы забили Эстебан Леполь (90+1) и Эмманюэль Биумла (90+7).

Лига 1. 11-й тур. 9 ноября

Анже – ПСЖ – 2:4

Голы: Леполь, 90+1, Биумла, 90+7 – Ли Кан Ин, 17, 20 – Барколя, 31, 45+2

Видео голов и обзор матча.