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Чемпионат Франции
Анже
09.11.2024 22:00 – FT 2 : 4
ПСЖ
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Франция
10 ноября 2024, 04:39 | Обновлено 10 ноября 2024, 04:42
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Анже – ПСЖ – 2:4. Разгром в первом тайме. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче 11-го тура Лиги 1.

10 ноября 2024, 04:39 | Обновлено 10 ноября 2024, 04:42
60
0
Анже – ПСЖ – 2:4. Разгром в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября состоялся матч 11-го тура Лиги 1 между «Анже» и «ПСЖ».

Уже в первом тайме игроки «ПСЖ» обеспечили себе комфортное преимущество. Сначала дублем отметился Ли Кан Ин на 17-й и 20-й минутах. Затем Бредли Барколя забил два гола на свое имя (31-я и 45+2 минуты). Преимущество в 4 мяча после первого тайма фактически сняло вопрос о победителе.

Во втором тайме хозяева поля смогли отыграть два гола, но это произошло уже в компенсированное время. Голы забили Эстебан Леполь (90+1) и Эмманюэль Биумла (90+7).

Лига 1. 11-й тур. 9 ноября

Анже – ПСЖ – 2:4

Голы: Леполь, 90+1, Биумла, 90+7 – Ли Кан Ин, 17, 20 – Барколя, 31, 45+2

Видео голов и обзор матча.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Emmanuel Biumla (Анже).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Анже).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
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Лига 1 (Франция) ПСЖ Анже видео голов и обзор Брэдли Баркола
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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