Анже – ПСЖ – 2:4. Разгром в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче 11-го тура Лиги 1.
9 ноября состоялся матч 11-го тура Лиги 1 между «Анже» и «ПСЖ».
Уже в первом тайме игроки «ПСЖ» обеспечили себе комфортное преимущество. Сначала дублем отметился Ли Кан Ин на 17-й и 20-й минутах. Затем Бредли Барколя забил два гола на свое имя (31-я и 45+2 минуты). Преимущество в 4 мяча после первого тайма фактически сняло вопрос о победителе.
Во втором тайме хозяева поля смогли отыграть два гола, но это произошло уже в компенсированное время. Голы забили Эстебан Леполь (90+1) и Эмманюэль Биумла (90+7).
Лига 1. 11-й тур. 9 ноября
Анже – ПСЖ – 2:4
Голы: Леполь, 90+1, Биумла, 90+7 – Ли Кан Ин, 17, 20 – Барколя, 31, 45+2
Видео голов и обзор матча.
События матча
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